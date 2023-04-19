Били з авіації по центру міста. Зранку під завалами у Вовчанську знайшли двох загиблих

"Після 22:00 18 квітня стався масований обстріл м. Вовчанськ на Харківщині. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів", - розповіли у відомстві.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, сьогодні зранку під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

"Роботи з розбору завалів продовжуються", - додав він.