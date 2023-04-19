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Били из авиации по центру города. Утром под завалами в Волчанске нашли двоих погибших

Фото: под завалами в Волчанске Харьковской области 19 апреля нашли двоих погибших (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Поздно вечером во вторник, 18 апреля, российские оккупанты устроили массированный обстрел Волчанска, ударив из авиации по центру города. Утром в среду, 19 апреля, под завалами спасатели обнаружили двоих погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"После 22:00 18 апреля произошел массированный обстрел г. Волчанск на Харьковщине. Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары, на ликвидацию которых спасатели выехали сразу после прекращения взрывов", - рассказали в ведомстве.

По данным главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, сегодня утром во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара найдены тела 2 погибших гражданских людей - 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.

"Работы по разбору завалов продолжаются", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.

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харков