Били из авиации по центру города. Утром под завалами в Волчанске нашли двоих погибших

Поздно вечером во вторник, 18 апреля, российские оккупанты устроили массированный обстрел Волчанска, ударив из авиации по центру города. Утром в среду, 19 апреля, под завалами спасатели обнаружили двоих погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"После 22:00 18 апреля произошел массированный обстрел г. Волчанск на Харьковщине. Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары, на ликвидацию которых спасатели выехали сразу после прекращения взрывов", - рассказали в ведомстве.
По данным главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, сегодня утром во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара найдены тела 2 погибших гражданских людей - 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.
"Работы по разбору завалов продолжаются", - добавил он.
Как сообщалось, во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.