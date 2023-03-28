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Били з авіації і мінометів. Окупанти вночі обстріляли Херсон та область

Фото: росіяни завдали авіаційного удару по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

За його словами, винищувачі Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області. Окупанти випустили дві авіаційні бомби по Херсонській області.

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що росіяни вночі також вдарили по Херсону з мінометів. Обстріл відбувся близько 2:40.

Окупанти випустили щонайменше 5 снарядів. Під удар потрапила міська лікарня.

Фото: росіяни вдарили з мінометів по Херсону (t.me/mostks)

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, вчора ворог завдав авіаційного удару по місту Берислав Херсонської області.

Всього за минулу добу росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого п'ятеро жителів отримали поранення.

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