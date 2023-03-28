Били з авіації і мінометів. Окупанти вночі обстріляли Херсон та область

Російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Всього за минулу добу росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого п'ятеро жителів отримали поранення.

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що росіяни вночі також вдарили по Херсону з мінометів. Обстріл відбувся близько 2:40.

За його словами, винищувачі Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області. Окупанти випустили дві авіаційні бомби по Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.