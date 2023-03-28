Били з авіації і мінометів. Окупанти вночі обстріляли Херсон та область

Російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.
За його словами, винищувачі Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області. Окупанти випустили дві авіаційні бомби по Херсонській області.
Місцеве видання "Мост" повідомляє, що росіяни вночі також вдарили по Херсону з мінометів. Обстріл відбувся близько 2:40.
Окупанти випустили щонайменше 5 снарядів. Під удар потрапила міська лікарня.
Фото: росіяни вдарили з мінометів по Херсону (t.me/mostks)
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, вчора ворог завдав авіаційного удару по місту Берислав Херсонської області.
Всього за минулу добу росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого п'ятеро жителів отримали поранення.
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