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Били из авиации и минометов. Оккупанты ночью обстреляли Херсон и область

Фото: россияне нанесли авиационный удар по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 28 марта обстреляли Херсон. Кроме того, враг нанес авиационный удар по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

По его словам, истребители Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области. Оккупанты выпустили две авиационные бомбы по Херсонской области.

Местное издание "Мост" сообщает, что россияне ночью также ударили по Херсону из минометов. Обстрел произошел около 2:40.

Оккупанты выпустили не менее 5 снарядов. Под удар попала городская больница.

Фото: россияне ударили из минометов по Херсону (t.me/mostks)

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, вчера враг нанес авиационный удар по городу Берислав Херсонской области.

Всего за минувшие сутки россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего пятеро жителей получили ранения.

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