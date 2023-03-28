Били из авиации и минометов. Оккупанты ночью обстреляли Херсон и область

Российские войска в ночь на 28 марта обстреляли Херсон. Кроме того, враг нанес авиационный удар по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

Всего за минувшие сутки россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего пятеро жителей получили ранения.

Оккупанты выпустили не менее 5 снарядов. Под удар попала городская больница.

Местное издание "Мост" сообщает, что россияне ночью также ударили по Херсону из минометов. Обстрел произошел около 2:40.

По его словам, истребители Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области. Оккупанты выпустили две авиационные бомбы по Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.