UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Били з артилерії і не тільки. Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена

Архівне фото: Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 28 грудня, обстріляла вісім громад у Сумській області. Унаслідок цього є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Протягом дня військові РФ здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. 

В ОВА заявили, що під ударом опинилося вісім громад, було зафіксовано 296 вибухів. 

Деталі ударів по області

  • Білопільська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (58 вибухів) та FPV дронами-камікадзе (2 вибухи);
  • Есманьська громада: ворог бив із мінометів (38 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів дістала поранення місцева жителька. Її госпіталізовано до закладу охорони здоров'я; 
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів) та артобстріли (9 вибухів);
  • Великописарівська громада: були обстріли з АГС (26 вибухів) і мінометів (33 вибухи);
  • Середино-Будська громада: 76 мін скинули росіяни на територію громади;
  • Хотинська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів);
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи);
  • Миропільська громада: здійснено атаку ворожим дроном типу "FPV" (1 вибух).

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Проте навіть після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям Сумської області, обстрілюючи прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Так, 19 грудня в результаті російських обстрілів в Сумській області отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні