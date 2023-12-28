Били з артилерії і не тільки. Росіяни обстріляли Сумську область, є поранена

Російська армія сьогодні, 28 грудня, обстріляла вісім громад у Сумській області. Унаслідок цього є поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Протягом дня військові РФ здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
В ОВА заявили, що під ударом опинилося вісім громад, було зафіксовано 296 вибухів.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Проте навіть після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям Сумської області, обстрілюючи прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.
Так, 19 грудня в результаті російських обстрілів в Сумській області отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували.
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