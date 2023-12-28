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Били из артиллерии и не только. Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненая

Архивное фото: Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 28 декабря, обстреляла восемь общин в Сумской области. В результате этого есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В течение дня военные РФ совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. 

В ОГА заявили, что под ударом оказалось восемь общин, было зафиксировано 296 взрывов.

Детали ударов по области

  • Белопольская громада: с территории РФ осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (58 взрывов) и FPV дронами-камикадзе (2 взрыва);
  • Эсманская громада: враг бил из минометов (38 взрывов). В результате одного из обстрелов получила ранение местная жительница. Она госпитализирована в учреждение здравоохранения;
  • Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (27 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов);
  • Великописаревская громада: были обстрелы из АГС (26 взрывов) и минометов (33 взрыва);
  • Середино-Будская громада: 76 мин сбросили россияне на территорию громады;
  • Хотинская община: были минометные обстрелы (17 взрывов);
  • Юнаковская громада: с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва);
  • Миропольская громада: осуществлена атака вражеским дроном типа "FPV" (1 взрыв).

Ситуация в Сумской области

Напомним, после начала полномасштабного вторжения, значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. Однако даже после деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям Сумской области, обстреливая приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.

Так, 19 декабря в результате российских обстрелов в Сумской области получил ранение гражданский мужчина. Его госпитализировали.

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