Били из артиллерии и не только. Россияне обстреляли Сумскую область, есть раненая

Российская армия сегодня, 28 декабря, обстреляла восемь общин в Сумской области. В результате этого есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
В течение дня военные РФ совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
В ОГА заявили, что под ударом оказалось восемь общин, было зафиксировано 296 взрывов.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения, значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. Однако даже после деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям Сумской области, обстреливая приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.
Так, 19 декабря в результате российских обстрелов в Сумской области получил ранение гражданский мужчина. Его госпитализировали.
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