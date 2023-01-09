У Білгородській області повідомляють про вибухи
Фото: у Білгородській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
У Шебекіно Білгородської області в неділю ввечері, 8 січня, було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що гучні звуки було чути також у Шебекінському районі.
Влада поки що не коментувала ситуацію.
Нагадаємо, вчора вдень у Білгородській області прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що у Шебекінському районі є "прильоти".
Також повідомлялося, що у селищі Моква, яке знаходиться під російським Курськом, спалахнула пожежа. За непідтвердженою інформацією, там спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі зникло світло.
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