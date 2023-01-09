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У Білгородській області повідомляють про вибухи

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Бєлгородська область, Понеділок 09 січня 2023 00:06
У Білгородській області повідомляють про вибухи Фото: у Білгородській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Шебекіно Білгородської області в неділю ввечері, 8 січня, було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що гучні звуки було чути також у Шебекінському районі.

Влада поки що не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, вчора вдень у Білгородській області прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що у Шебекінському районі є "прильоти".

Також повідомлялося, що у селищі Моква, яке знаходиться під російським Курськом, спалахнула пожежа. За непідтвердженою інформацією, там спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі зникло світло.

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