У Бєлгороді тотальний блекаут: по ТЕЦ прилетіли ракети (відео)

Згідно з постами в пабликах, атака почалася приблизно о 23:35. У цей момент у місті було чутно вибухи, працювала ППО, а місцеві жителі скаржилися, що в їхніх будинках блимає світло.

Трохи пізніше канали уточнили, удару було завдано ТЕЦ "Промінь", після чого в районі Харківської гори Бєлгорода зникло світло. На об'єкті виникла пожежа.

Ще трохи пізніше була інформація, що світло зникло майже в усьому місті і навіть у Бєлгородській агломерації (найближчих населених пунктах до міста).

Паблік "Пепел Белгород" стверджував, що "ракетні удари були одночасно завдані всіма основними підстанціями в місті". Однак OSINT паблики пишуть, що атаковано лише ТЕЦ "Промінь" та електропідстанцію.

Яка точна кількість пошкоджених об'єктів поки невідома. Місцева влада ситуацію ще не коментувала.