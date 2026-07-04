В Белгороде тотальный блэкаут: по ТЭЦ прилетели ракеты (видео)

Согласно постам в пабликах, атака началась примерно в 23:35. В этот момент в городе были слышны взрывы, работала ПВО, а местные жители жаловались, что в их домах мигает свет.

Чуть позже каналы уточнили, удар был нанесен ТЭЦ "Луч", после чего в районе Харьковской горы Белгорода пропал свет. На объекте возник пожар.

Еще чуть позже была информация, что свет пропал почти во всем городе и даже в Белгородской агломерации (ближайших населенных пунктах к городу).

Паблик "Пепел Белгород" утверждал, что "ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе". Однако OSINT паблики пишут, что атакована лишь ТЭЦ "Луч" и электроподстанция.

Какое точное количество поврежденных объектов, пока неизвестно. Местные власти ситуацию еще не комментировали.