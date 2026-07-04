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В Белгороде тотальный блэкаут: по ТЭЦ прилетели ракеты (видео)

00:59 04.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке на Белгород?
aimg Эдуард Ткач
Фото: свет пропал почти во всем городе и даже в Белгородской агломерации (Getty Images)

В ночь с 3 на 4 июля российский Белгород подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные российские Telegram-каналы.

Согласно постам в пабликах, атака началась примерно в 23:35. В этот момент в городе были слышны взрывы, работала ПВО, а местные жители жаловались, что в их домах мигает свет.

Чуть позже каналы уточнили, удар был нанесен ТЭЦ "Луч", после чего в районе Харьковской горы Белгорода пропал свет. На объекте возник пожар.

Еще чуть позже была информация, что свет пропал почти во всем городе и даже в Белгородской агломерации (ближайших населенных пунктах к городу).

Паблик "Пепел Белгород" утверждал, что "ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе". Однако OSINT паблики пишут, что атакована лишь ТЭЦ "Луч" и электроподстанция.

Какое точное количество поврежденных объектов, пока неизвестно. Местные власти ситуацию еще не комментировали.

Другие атаки

Напомним, вчера 3 июля россияне тоже пожаловались, что Белгород подвергся ракетной атаке. В результате ударов по Мичуринской ТЭЦ возникли масштабные перебои со светом, водой, сотовой связью и даже интернетом.

Также мы писали, что по данным издания "Медуза", Украина атаковала уже 8 из 10 крупнейших НПЗ России. Некоторые из них были под обстрелом не один раз.

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