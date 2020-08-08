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Билецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в местных выборах

Одесса, Суббота 08 августа 2020 21:06
Билецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в местных выборах
Фото: Андрей Билецкий во время съезда в Одессе (nationalcorps.org)
Автор: РБК-Украина

Партия представила 12 кандидатов в Одесский городской совет

"Национальный Корпус" заявил о решении участвовать в местных выборах 2020 и представил 12 кандидатов в Одесский городской совет.

Об этом заявил лидер партии Андрей Билецкий во время съезда в Одессе.

Кандидатами от Нацкорпуса в Одессе стали: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения "Национального Корпуса"), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств "UF ММА"), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).

Билецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в местных выборах

Билецкий заявил, что "на фоне активизации пророссийских политических сил и увеличения влияния Москвы на внутреннюю политику Украины обязанность Нацкорпуса не допустить реванша и защитить интересы украинских граждан на местном уровне".

Он также добавил, что Одесса является для партии стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

"Для пятой колонны - мы опасная сила и враги, для каждого украинца мы - друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы - это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее", - заявил Билецкий.

Напомним, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения рассказали о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса.

Как ранее писало РБК-Украина, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

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Новости Украины ОдессаАндрей БилецкийНацкорпусМестные выборы
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