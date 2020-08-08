Білецький заявив про рішення Нацкорпусу брати участь у місцевих виборах

Фото: Андрій Білецький під час з'їзду в Одесі (nationalcorps.org)

Партія представила 12 кандидатів до Одеської міської ради

"Національний Корпус" заявив про рішення брати участь в місцевих виборах 2020 і представив 12 кандидатів до Одеської міської ради.

Про це заявив лідер партії Андрій Білецький під час з'їзду в Одесі.

Відомо, що кандидатами від Нацкорпусу в Одесі стали: Давид Шубладзе (лікар-хірург), Валерій Начвинов (підприємець, волонтер), Сергій Варламов (керівник одеського осередку “Національного Корпусу”), Сергій Братчук (військовий, доброволець, журналіст), Савицька Вікторія (педагог, громадська активістка), Яна Тітаренко (еколог, громадська діячка), Дем'ян Ганул (зоозахисник, підприємець), Олександр Вельможко (юрист, журналіст, спортсмен), Артем Гудін (педагог, тренер з боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств “UF ММА”), Вікторія Корпусова (зоозахисниця, підприємець), Євген Нижегородов (економіст, спортсмен) та Володимир Никитенко (підприємець).

Білецький заявив, що "на фоні активізації проросійських політсил та збільшення впливу Москви на внутрішню політику України обов’язок Нацкорпусу не допустити реваншу та захистити інтереси українських громадян на місцевому рівні".

Він також додав, що Одеса є для партії стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним “полем битви” з проросійським реваншем.

"Для п’ятої колони - ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми - друзі та захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили - це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її", - заявив Білецький.

Нагадаємо, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус.

Як раніше писало РБК-Україна, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.