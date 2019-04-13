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Билецкий сообщил о позиции "Нацкорпуса" по предвыборным дебатам

Новости » Выборы 2019    13.04.2019 - 19:02
Билецкий сообщил о позиции "Нацкорпуса" по предвыборным дебатам
Фото: Андрей Билецкий (из открытых источников)

"Нацкорпус" не будет участвовать в акциях во время дебатов 14 апреля

Лидер партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий сообщил о позиции "Национального корпуса" по предвыборным дебатам. Об этом он написал в своем блоге.

"14-го апреля в 14 часов Петр Порошенко намерен дебатировать на НСК "Олимпийский". По нашей информации, Администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить "Национальный корпус" и Национальные дружины", - написал он.

Билецкий заявил, что ни "Нацкорпус", ни Национальные дружины, ни полк "Азов", ни любые другие связанные с ними организации не будут принимать участия в акциях во время "дебатов президента с самим собой".

"Уточняем: мы не намерены спрашивать у Порошенко о его друзьях Свинарчуках. Не видим никакого смысла требовать чего-то от человека, который, проигрывая даже клоуну, пытается удержаться у власти с помощью уринотерапии, публичных истерик, грязных технологий и манипуляций. В то же время мы не сворачиваем акций с требованием наказать тех, кто разворовывает оборонную отрасль. Мы будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуків, но и Порошенко за коррупцию в армии уже в новой власти после президентских выборов", - заявил Билецкий, пожелав Порошенко "удачных дебатов с кандидатом Порошенко и успешной сдачи очередных анализов".

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