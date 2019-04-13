Білецький повідомив про дії "Нацкорпусу" стосовно передвиборчих дебатів

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

"Нацкорпус" не буде брати участі в акціях під час дебатів 14 квітня

Лідер партії "Національний корпус", засновник полку "Азов", народний депутат України Андрій Білецький повідомив дії "Національного корпусу" відносно передвиборчих дебатів. Про це він написав у своєму блозі.

"14-го квітня о 14-ій годині Петро Порошенко має намір дебатувати на НСК "Олімпійський". За нашою інформацією, Адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити "Національний корпус" та Національні дружини", - написав він.

Білецький заявив, що ні "Нацкорпус", ні Національні дружини, ні полк "Азов" чи будь-які інші пов'язані з ними організації не будуть брати участі в акціях під час "дебатів президента із самим собою".

"Уточнюємо: ми не маємо наміру запитувати в Порошенка про його друзів Свинарчуків. Не бачимо жодного сенсу вимагати чогось від людини, котра, програючи навіть клоуну, намагається втриматися у владі за допомогою уринотерапії, публічних істерик, брудних технологій та маніпуляцій. Водночас ми не згортаємо акцій з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - заявив Білецький, побажавши Порошенку "вдалих дебатів з кандидатом Порошенком і успішної здачі чергових аналізів".