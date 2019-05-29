Билецкий раскритиковал Зеленского за указ о гражданстве Саакашвили

Фото: "Нацкорпус" (пресс-служба)

Билецкий призвал Зеленского упростить процедуру получения гражданства для иностранных добровольцев

Лидер политической партии "Национальный корпус", народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий раскритиковал решение новоиспеченного президента Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. Об этом Билецкий написал на своем Telegram-канале.

По его мнению, в Украине есть более достойные претенденты на получение гражданства. В качестве примера Билецкий назвал 150 иностранцев-добровольцев, воюющих за Украину в зоне ООС, которые не смогли получить украинское гражданство за время президентства Петра Порошенко.

Политик подчеркнул, что процедура присвоения украинского гражданства иностранным добровольцам – участникам АТО (ныне – ООС) сложная и чересчур бюрократизированная. В подтверждение своих слов лидер "Нацкорпуса" рассказал историю 25-летнего россиянина Артема Широбокова, ветерана ООС с позывным "Есенин", воюющего на Донбассе за Украину.

Билецкий напомнил, что Широбоков принимал активное участие в Революции Достоинства, а затем – в боях под Иловайском, в освобождении Мариуполя, Марьинки и Широкино. В ходе боевых действий доброволец получил тяжелое ранение, но при этом смог спасти товарища.

Политик подчеркивает, что после госпиталя молодой человек не утратил силу духа и вернулся на фронт защищать Украину. При этом боевые заслуги бойца не смогли повлиять на решение Петра Порошенко, который отказался давать украинское гражданство "Есенину" и еще 149 иностранцам-добровольцам, добавил нардеп.

По словам Билецкого, такое решение уже бывшего президента стало яркой демонстрацией его политических приоритетов и ценностей, ведь, с одной стороны, он подарил украинское гражданство беглому политику Саакашвили, но при этом отказался выполнить ту же процедуру для 150 иностранцев, защищавших по сути чужую для них страну.

При этом нардеп выразил опасение, что нынешний статус "нелегалов" для иностранцев – участников АТО несет много угроз. Например, многие из них уже не могут вернуться домой, в свою страну.

В качестве решения указанной проблемы Билецкий предложил принять закон об упрощенном получении украинского гражданства для участников АТО. Ответственность за принятие этого закона, по мнению лидера националистов, нужно возложить на Владимира Зеленского. Билецкий утверждает, что одной подписи новоиспеченного президента будет достаточно для утверждения данного закона.

Лидер политической партии "Нацкорпус" также подчеркнул, что Зеленский хорошо знаком с историей "Есенина" и других иностранных добровольцев, так как эта проблема обсуждалась во время iForum, на котором присутствовал президент.

Отметим, на днях Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

Как известно, у Саакашвили забрали украинское гражданство в июле 2017 года после того, как генпрокуратура Грузии передала Украине факты о нем, которые он скрыл.