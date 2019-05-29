Білецький розкритикував Зеленського за указ про громадянство Саакашвілі

Фото: "Нацкорпус" (прес-служба)

Білецький закликав Зеленського спростити процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців

Лідер політичної партії "Національний корпус", народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький розкритикував рішення новоспеченого президента Володимира Зеленського про повернення українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Михеілу Саакашвілі. Про це Білецький написав на своєму Telegram-каналі.

На його думку, в Україні є більш гідні претенденти на отримання громадянства. В якості прикладу Білецький назвав 150 іноземців-добровольців, що воювали за Україну в зоні ООС, які не змогли отримати українське громадянство за час президентства Петра Порошенка.

Політик підкреслив, що процедура присвоєння українського громадянства іноземним добровольцям – учасникам АТО (нині – ООС) складна і надто бюрократизована. На підтвердження своїх слів лідер "Нацкорпусу" розповів історію 25-річного росіянина Артема Широбокова, ветерана ООС з позивним "Єсенін", який воює на Донбасі за Україну.

Білецький нагадав, що Широбоков брав активну участь у Революції Гідності, а потім – у боях під Іловайськом, у звільненні Маріуполя, Мар'їнки і Широкіного. В ході бойових дій доброволець отримав важке поранення, але при цьому зміг врятувати товариша.

Політик підкреслює, що після госпіталю молодий чоловік не втратив силу духу і повернувся на фронт захищати Україну. При цьому бойові заслуги бійця не змогли вплинути на рішення Петра Порошенка, який відмовився давати українське громадянство "Єсеніну" і ще 149 іноземцям-добровольцям, додав нардеп.

За словами Білецького, таке рішення вже колишнього президента стало яскравою демонстрацією його політичних пріоритетів і цінностей, адже, з одного боку, він подарував українське громадянство політику втікачу Саакашвілі, але при цьому відмовився виконати ту ж процедуру для 150 іноземців, які захищали, по суті, чужу для них країну.

При цьому нардеп висловив побоювання, що нинішній статус "нелегалів" для іноземців – учасників АТО несе багато загроз. Наприклад, багато хто з них вже не можуть повернутися додому, у свою країну.

В якості вирішення зазначеної проблеми Білецький запропонував прийняти закон про спрощене набуття українського громадянства для учасників АТО. Відповідальність за прийняття цього закону, на думку лідера націоналістів, потрібно покласти на Володимира Зеленського. Білецький стверджує, що одного підпису новоспеченого президента буде достатньо для затвердження цього закону.

Лідер політичної партії "Нацкорпус" також підкреслив, що Зеленський добре знайомий з історією "Єсеніна" та інших іноземних добровольців, так як ця проблема обговорювалася під час iForum, на якому був присутній президент.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення п'ятого президента Петра Порошенка Саакашвілі про позбавлення громадянства України.

Як відомо, у Саакашвілі забрали українське громадянство в липні 2017 року після того, як генпрокуратура Грузії передала Україні факти про нього, які він приховав.