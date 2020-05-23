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Билецкий призвал СБУ возбудить дело против руководителей ОПЗЖ 

Новости » Политика     23.05.2020 - 18:57
Билецкий призвал СБУ возбудить дело против руководителей ОПЗЖ 
Фото: протест возле офиса Медведчука (nationalcorps.org)

Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Денису Малюське

Активисты "Национального корпуса", которые устроили 23 мая пикет под стенами киевского офиса “Оппозиционной платформы - За життя", потребовали расследовать деятельность членов партии ОПЗЖ и, в частности, регулярные встречи Виктора Медведчука с чиновниками страны-агрессора.

Об этом говорится на сайте “Национального корпуса”, передает РБК-Украина.

В частности, сообщатся, что лидер партии Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

“Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены”, - сообщается на сайте Нацкорпуса.

В партии отметили, что решение провести акцию под стенами офиса ОПЗЖ связано с праздником украинского казачества 23 мая - Днем героев. Сейчас протест Нацкорпуса продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты развесили возле офиса плакаты “Оппозиционная платформа - против жизни”, забросали его петардами и дымовыми шашками.

Позже сообщалось, что полиция в Киеве задержала 17 участников протеста.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Виктор МедведчукпротестАндрей БилецкийНацкорпусОппозиционная платформа За життя
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