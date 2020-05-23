Білецький закликав СБУ відкрити справу проти керівників ОПЗЖ

Фото: протест біля офісу Медведчука (nationalcorps.org)

Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції Дениса Малюськи

Активісти "Національного корпусу", які влаштували 23 травня пікет під стінами київського офісу “Опозиційної платформи - За життя", вимагають розслідувати діяльність членів партії ОПЗЖ, зокрема, регулярні зустрічі Віктора Медведчука з чиновниками країни-агресора.

Про це йдеться на сайт "Національного корпусу", передає РБК-Україна.

Зокрема, повідомляється, що лідер партії Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ, яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.

"Ми, Національний Корпус, вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою почати провадження проти керівників ОПЗЖ і в Мін'юст з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради", - повідомляється на сайті Нацкорпуса.

У партії зазначили, що рішення провести акцію під стінами офісу ОПЗЖ пов'язано зі святом українського козацтва 23 травня - День героїв. Зараз протест Нацкорпуса триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти розвісили біля офісу плакати "Опозиційна платформа - проти життя", закидали його петардами й димовими шашками.

Пізніше повідомлялося, що поліція в Києві затримала 17 учасників протесту.

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Автор: Олександра Діденко