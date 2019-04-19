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Билецкий: предвыборные дебаты превращают в два разных шоу

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 12:58
Билецкий: предвыборные дебаты превращают в два разных шоу
Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

Билецкий рассказал об отношении к сегодняшним дебатам

Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые должны состояться на НСК "Олимпийский" уже сегодня, превращают в два разных шоу. Такое мнение в эфире ZIK высказал народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

По словам политика, ни он сам, ни представители возглавляемой им политической силы не планируют присутствовать сегодня на дебатах, так как все, что они хотели услышать от действующего президента, тот уже сказал.

"Мне лично как человеку неинтересно присутствовать на сегодняшних дебатах. И я могу заявить, что и "Национальный корпус" не будет присутствовать, хотя этого многие ожидали. За предыдущие два месяца мы уже получили четкий ответ от Порошенко. Он четко проартикулировал, что такие "любі друзі", как Свинарчуки, в тюрьму не пойдут. И пусть хоть вся армия сгорит, и пусть они делают что угодно – в тюрьму эти люди не пойдут", – заявил Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" также подчеркнул, что формат, в котором планируют провести сегодняшние дебаты, – на стадионе – устраивает обоих кандидатов, однако это не даст ожидаемых ответов самим избирателям.

"Этот формат абсолютно устраивает обе стороны. И хотя место проведения дебатов одно, на самом деле никто никого так и не услышал. Единого формата дебатов мы не увидим. Это будут два разных шоу. Вот и все", – прокомментировал политик.

Сегодня, 19 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур, – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Мероприятие должно начаться в 19:00. На данный момент стадион уже подготовили к приезду политиков. В частности, там установили две сцены – для каждого из кандидатов отдельно.

Два месяца подряд сторонники "Нацкорпуса" требовали от президента Петра Порошенко взять под личный контроль ситуацию в "Укроборонпроме" и поспособствовать привлечению к ответственности всех высокопоставленных участников схемы по расхищению средств украинской армии, о которой стало известно после резонансного журналистского расследования.

В связи с этим "Нацкорпус" провел около двух десятков митингов в разных уголках Украины, однако они не принесли ожидаемого результата.

По словам самого Петра Порошенко, он не имеет права вмешиваться в ситуацию с "Укроборонпромом", поскольку виновность или невиновность участников преступной схемы должна быть установлена судом. В то же время, как считают в "Нацкорпусе", президент продолжает отрицать, что "на его лояльность к коррупционерам влияют личные и деловые связи с одним из них – ныне уволенным с должности первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским".

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