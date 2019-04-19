Білецький: передвиборчі дебати перетворюють у два різних шоу

Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Білецький розповів про ставлення до сьогоднішніх дебатів

Дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які повинні відбутися на НСК "Олімпійський" вже сьогодні, перетворюють у два різних шоу. Таку думку в ефірі ZIK висловив народний депутат і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

За словами політика, ні він сам, ні представники очолюваної ним політичної сили не планують бути присутніми сьогодні на дебатах, так як все, що вони хотіли почути від чинного президента, той вже сказав.

"Мені особисто як людині нецікаво бути присутнім на сьогоднішніх дебатах. І я можу заявити, що і "Національний корпус" не буде присутній, хоча цього багато хто очікували. За попередні два місяці ми вже отримали чітку відповідь від Порошенка. Він чітко проартикулював, що такі "любі друзі", як Свинарчуки, у в'язницю не підуть. І нехай хоч вся армія згорить, і нехай вони роблять що завгодно – у в'язницю ці люди не підуть", – заявив Білецький.

Лідер "Національного корпусу" також підкреслив, що формат, в якому планують провести сьогоднішні дебати, – на стадіоні – влаштовує обох кандидатів, проте це не дасть очікуваних відповідей самим виборцям.

"Цей формат абсолютно влаштовує обидві сторони. І хоча місце проведення дебатів одне, насправді ніхто нікого так і не почув. Єдиного формату дебатів ми не побачимо. Це будуть два різних шоу. От і все", – прокоментував політик.

Сьогодні, 19 квітня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбудуться дебати між кандидатами в президенти України, які вийшли в другий тур, – Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Захід має розпочатися о 19:00. На даний момент стадіон вже підготували до приїзду політиків. Зокрема, там встановили дві сцени – для кожного з кандидатів окремо.

Два місяці поспіль прихильники "Нацкорпусу" вимагали від президента Петра Порошенка взяти під особистий контроль ситуацію в "Укроборонпромі" і посприяти залученню до відповідальності всіх високопоставлених учасників схеми з розкрадання коштів української армії, про яку стало відомо після журналістського розслідування.

У зв'язку з цим "Нацкорпус" провів близько двох десятків мітингів у різних куточках України, однак вони не принесли очікуваного результату.

За словами самого Петра Порошенка, він не має права втручатися в ситуацію з "Укроборонпромом", оскільки винність або невинність учасників злочинної схеми повинна бути встановлена судом. У той же час, як вважають в "Нацкорпусі", президент продовжує заперечувати, що "на його лояльність до корупціонерів впливають особисті і ділові зв'язки з одним з них – нині звільненим з посади першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським".