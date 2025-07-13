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Bild написав про "меганаступ" Росії в другій половині літа: що кажуть в ЦПД

Фото: "меганаступ" Росії не відбудеться (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна спростовує інформацію про нібито "новий наступ" Росії, яку поширює німецьке видання BILD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Кремль планує новий наступ" - більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються Telegram, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують", - зауважив Коваленко.

Він відзначив, що за даними видання, цю інформацію вони отримали в "російському Генштабі", що само собою дає відчуття ненадійності.

"У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. Вони стабільно намагаються тиснути і якихось "нових наступів" як таких нема - є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі", - додав він.

Водночас Коваленко зауважив і про удари окупантів по тилу України.

"Якраз тому, що задачі на фронті, які ставив (російський диктатор Володимир, - ред.)  Путін, ще з минулого року провалені й армія РФ просто намагається тиснути кількістю аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться за рахунок КНДРівців, як це було на Курщині", - пояснив він.

Зауважимо, що видання Bild написало, що Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа.

Очільнику Кремля нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши їх північнокорейськими солдатами.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за попередню добу, з 12 на 13 липня, росіяни втратили в боях проти України ще 1240 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 49 артсистем, 101 одиницю автотехніки та 263 дрони.

Також зазначимо, що орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабної війни перевищили вже 1 млн осіб.

Водночас сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію щодо кожного з напрямків фронту в Україні.

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