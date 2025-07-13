Bild написал о "меганаступлении" России во второй половине лета: что говорят в ЦПД

"Кремль планирует новое наступление" - более бессмысленных материалов, чем в BILD, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются Telegram, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют", - отметил Коваленко.

Он отметил, что по данным издания, эту информацию они получили в "российском Генштабе", что само собой дает ощущение ненадежности.

"У россиян наступательные потуги не прекращались в целом еще с прошлого года. Они стабильно пытаются давить и каких-то "новых наступлений" как таковых нет - есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее", - добавил он.

В то же время Коваленко отметил и об ударах оккупантов по тылу Украины.

"Как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет КНДРовцев, как это было на Курщине", - пояснил он.