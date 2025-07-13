Bild написав про "меганаступ" Росії в другій половині літа: що кажуть в ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

"Кремль планує новий наступ" - більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються Telegram, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують", - зауважив Коваленко.

Він відзначив, що за даними видання, цю інформацію вони отримали в "російському Генштабі", що само собою дає відчуття ненадійності.

"У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. Вони стабільно намагаються тиснути і якихось "нових наступів" як таких нема - є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі", - додав він.

Водночас Коваленко зауважив і про удари окупантів по тилу України.

"Якраз тому, що задачі на фронті, які ставив (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін, ще з минулого року провалені й армія РФ просто намагається тиснути кількістю аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться за рахунок КНДРівців, як це було на Курщині", - пояснив він.