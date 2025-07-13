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Bild написал о "меганаступлении" России во второй половине лета: что говорят в ЦПД

Украина, Воскресенье 13 июля 2025 18:49
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Bild написал о "меганаступлении" России во второй половине лета: что говорят в ЦПД Фото: "меганаступление" России не состоится (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина опровергает информацию о якобы "новом наступлении" России, которую распространяет немецкое издание BILD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Кремль планирует новое наступление" - более бессмысленных материалов, чем в BILD, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются Telegram, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют", - отметил Коваленко.

Он отметил, что по данным издания, эту информацию они получили в "российском Генштабе", что само собой дает ощущение ненадежности.

"У россиян наступательные потуги не прекращались в целом еще с прошлого года. Они стабильно пытаются давить и каких-то "новых наступлений" как таковых нет - есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее", - добавил он.

В то же время Коваленко отметил и об ударах оккупантов по тылу Украины.

"Как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет КНДРовцев, как это было на Курщине", - пояснил он.

Заметим, что издание Bild написало, что Генштаб России представил Путину план наступления на вторую половину лета.

Главе Кремля якобы предлагают вывести военных для наступления с приграничья, предварительно заменив их северокорейскими солдатами.

Ситуация на фронте

Напомним, что за предыдущие сутки, с 12 на 13 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 1240 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 49 артсистем, 101 единицу автотехники и 263 дроны.

Также отметим, что ориентировочные потери врага с начала полномасштабной войны превысили уже 1 млн человек.

В то же время сегодня Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о ситуации по каждому из направлений фронта в Украине.

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