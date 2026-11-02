Біла Церква залишилась без водопостачання через атаку ворога

Уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве підприємство "Білоцерківвода".
Причиною відсутності водопостачання у місті стала дронова атака ворога, унаслідок якої пошкодження отримав об'єкт інфраструктури. До цього у місті оголошували повітряну тривогу жовтого рівня - через атаку дронів.
Мешканцям дали приблизно годину, щоб зробити запаси води.
"Через пошкодження інфраструктурного обʼєкту буде призупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно зробити запас води", - йдеться у повідомленні.
Прогнозів щодо відновлення постачання води поки що не дають.
Нагадаємо, вранці 2 листопада у Києві та частині областей України ввели аварійні графіки відключення світла. Причиною називають тривалі обстріли ворогом об'єктів енергетики.