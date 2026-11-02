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Біла Церква залишилась без водопостачання через атаку ворога

08:47 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: у Білій Церкві після атаки ворога немає води (колаж РБК-Україна)

Уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве підприємство "Білоцерківвода".

Причиною відсутності водопостачання у місті стала дронова атака ворога, унаслідок якої пошкодження отримав об'єкт інфраструктури. До цього у місті оголошували повітряну тривогу жовтого рівня - через атаку дронів.

Мешканцям дали приблизно годину, щоб зробити запаси води.

"Через пошкодження інфраструктурного обʼєкту буде призупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно зробити запас води", - йдеться у повідомленні.

Прогнозів щодо відновлення постачання води поки що не дають.

Нагадаємо, вранці 2 листопада у Києві та частині областей України ввели аварійні графіки відключення світла. Причиною називають тривалі обстріли ворогом об'єктів енергетики.

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Біла ЦеркваВодопостачання