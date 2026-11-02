Белая Церковь осталась без водоснабжения из-за атаки врага

Причиной отсутствия водоснабжения в городе стала дроновая атака врага, в результате которой повреждение получило объект инфраструктуры. До этого в городе объявляли воздушную тревогу желтого уровня - из-за атаки дронов.

Жителям дали около часа, чтобы сделать запасы воды.

"Из-за поврежденния инфраструктурного объекта будет приостановлено водоснабжение на город. Жителям необходимо сделать запас воды", - говорится в сообщении.

Прогнозов по возобновлению поставок воды пока не дают.