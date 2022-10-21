У бік Кривого Рогу запущено ракети та кілька груп "Шахедів", - Вілкул

Українські військові зафіксували пуски ракет у бік Кривого Рогу з боку Каспійського моря.

Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Також спостерігається кілька груп іранських дронів-камікадзе, які були запущені з південного спрямування. В адміністрації рекомендують залишатися у притулку до закінчення повітряної тривоги.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушили режим економії енергії.

Також повідомлялося, що 19 жовтня ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної структури у Криворізькому районі, є серйозні руйнування. У Кривому Розі пошкоджено двоповерховий будинок.

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