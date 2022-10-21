ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У бік Кривого Рогу запущено ракети та кілька груп "Шахедів", - Вілкул

Новость на русском →
Кривий Ріг, П'ятниця 21 жовтня 2022 22:26
У бік Кривого Рогу запущено ракети та кілька груп "Шахедів", - Вілкул Фото: ракети та дрони-камікадзе запущені у бік Кривого Рогу (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Українські військові зафіксували пуски ракет у бік Кривого Рогу з боку Каспійського моря.

Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Також спостерігається кілька груп іранських дронів-камікадзе, які були запущені з південного спрямування. В адміністрації рекомендують залишатися у притулку до закінчення повітряної тривоги.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушили режим економії енергії.

Також повідомлялося, що 19 жовтня ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної структури у Криворізькому районі, є серйозні руйнування. У Кривому Розі пошкоджено двоповерховий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Вілкул Кривий Ріг Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде