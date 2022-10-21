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В сторону Кривого Рога запущены ракеты и несколько групп "Шахедов", - Вилкул

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Кривой Рог, Пятница 21 октября 2022 22:26
В сторону Кривого Рога запущены ракеты и несколько групп "Шахедов", - Вилкул Фото: ракеты и дроны-камикадзе запущены в сторону Кривого Рога (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Украинскими военными зафиксированы пуски ракет в сторону Кривого Рога со стороны Каспийского моря.

Об этом заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Также наблюдается несколько групп иранских дронов-камикадзе, которые были запущены с южного направления. В администрации рекомендуют оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, которые нарушили режим экономии энергии.

Также сообщалось, что 19 октября враг нанес ракетный удар по объекту энергетической структуры в Криворожском районе, есть серьезные разрушения. В Кривом Роге поврежден двухэтажный дом.

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Александр Вилкул Кривой Рог Вторжение России в Украину
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