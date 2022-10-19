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Окупанти вночі накрили ракетами Криворізький район: пошкоджено об'єкт енергетики

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Кривий Ріг, Середа 19 жовтня 2022 08:26
Окупанти вночі накрили ракетами Криворізький район: пошкоджено об'єкт енергетики Фото: окупанти вночі накрили ракетами Криворізький район (ілюстрація/twitter com)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у середу, 19 жовтня, ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної структури у Криворізькому районі, є серйозні руйнування. У Кривому Розі пошкоджено двоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Внаслідок удару без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району (у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській громадах) та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Внаслідок знеструмлення насосних станцій мікрорайон також залишився без водопостачання", - розповів він..

З його словами, енергетики та всі необхідні служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

"На мікрорайоні Інгулець електрика була відновлена о 5 ранку. О 6.30 знову було аварійне відключення. На зараз і світло, і вода є", - додав Вілкул.

Також, як розповів він, окупанти продовжують терор Нікопольського району.

"Обстрілів з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії зазнали Марганецька та Червоногригорівська громада. Є пошкодження житлових будинків, без втрат", - констатував очільник міста..

Як повідомлялось, російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково залишилось без світла і води.

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