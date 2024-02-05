Bihus.Info звинуватило СБУ у стеженні за своїми журналістами. Правоохоронці відреагували

Розслідування Bihus.Info

Нещодавно Bihus.Info виявило, що за співробітниками кілька місяців вели стеження. Така інформація з'явилася після того, як у мережі оприлюднили відео, на якому журналісти видання вживали наркотичні речовини.

Bihus.Info вирішило провести власне розслідування, щоб дізнатись, хто проводив стеження. Сьогодні, 5 лютого, вони оприлюднили підсумки, згідно з якими стеження організували співробітники СБУ.

Зокрема, журналісти ідентифікували особи тих, хто встановив приховані камери для стеження за співробітниками видання. За операцію, за версією Bihus.Info, відповідав Департамент захисту національної державності СБУ.

До речі, 31 січня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Реакція СБУ

У СБУ нагадали, що протидія організованій наркозлочинності - один з напрямків діяльності Служби.

Правоохоронці наголосили, що вони мали оперативну інформацію про наявність серед клієнтів дилерів, через яких наркотики передвали іншим громадянам, окремих співробітників Bihus.Info.

Зокрема, це була одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні про виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Також правоохоронці нагадали, що відкрили кримінальне провадження про незаконне придбання, збут або використання засобів отримання інформації.

"Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи", - розповіли в СБУ.

Там наголосили, що всі співробітники Служби мають діяти виключно для забезпечення захисту національних інтересів держави та суспільства.