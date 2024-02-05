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Bihus.Info обвинило СБУ в слежке за своими журналистами. Правоохранители отреагировали

Фото: СБУ отреагировала на обвинения в слежке за журналистами Bihus.Info (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Издание Bihus.Info обнародовало расследование, в котором обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) в слежке за своими сотрудниками. Правоохранители ответили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram и YouTube-канал Bihus.Info.

Расследование Bihus.Info

Недавно издание Bihus.Info обнаружило, что за сотрудниками несколько месяцев вели слежку. Такая информация появилась после того, как в сети обнародовали видео, на котором журналисты издания употребляли наркотические вещества. 

Bihus.Info решило провести собственное расследование, чтобы узнать, кто проводил слежку. Сегодня, 5 февраля, они обнародовали итоги, согласно которым, слежку организовали сотрудники СБУ. 

В частности, журналисты идентифицировали личности тех, кто установил скрытые камеры для слежки за сотрудниками издания. За операцию, по версии Bihus.Info, отвечал Департамент защиты национальной государственности СБУ.

К слову, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Реакция СБУ

В СБУ напомнили, что противодействие организованной наркопреступности - одно из направлений деятельности Службы. 

Правоохранители подчеркнули, что у них была оперативная информация о наличии среди клиентов диллеров, через которых наркотики передвали другим гражданам, отдельных сотрудников Bihus.Info.

В частности, это была одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве о изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Также правоохранители напомнили, что открыли уголовное производство о незаконном приобретении, сбыте или использовании средств получения информации. 

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы", - рассказали в СБУ. 

Там подчеркнули, что все сотрудники Службы должны действовать исключительно для обеспечения защиты национальных интересов государства и общества. 

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Служба безопасности Украины