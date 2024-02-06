Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу

Під час підготовки матеріалу використовувалися розслідування Bihus.Info, коментарі СБУ, представників влади, а також інформація джерел РБК-Україна.

Стеження за журналістами

16 січня у соціальних мережах опублікували відео, де співробітники проекту Bihus.Info вживають заборонені накротичні речовини. У ролику показані фрагменти листування співробітників та кадри зі святкування новорічного корпоративу у заміському будинку.

Керівник проекту Денис Бігус, у свою чергу, записав відеозвернення, в якому заявив, що в кадрах опублікованого ролика оператори Bihus.Info, з якими проект більше не працює, а решта співробітників здадуть тести на вживання наркотиків.

Також він зазначив, що розуміє, навіщо за його колегами стежили. "Звичайно, прослуховування та спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Але це не є виправданням того, що ми побачили на відео - а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначив Бігус.

У коментарі виданню hromadske редактор проекту Максим Опанасенко заявив, що його колег "вели" кілька місяців. "Ми бачимо і розуміємо, що прослуховування і стеження велися занадто довго - мінімум кілька місяців. Станом на сьогодні ми не маємо доказів і не можемо сказати, що за цим стоїть, умовно кажучи, підлеглі Офісу президента чи ще якась людина", - сказав він.

Реакція

Протягом 16 та 17 січня активісти медіа та соціальних сфер публікували заяви з вимогами негайно з'ясувати, хто стежив за співробітниками проекту Bihus.Info. 17 січня в СБУ заявили, що розпочали розслідування за фактом стеження за журналістами. У відомстві зазначили, що, незважаючи на те, що відбувається у кадрі, самому факту стеження слід дати правову оцінку.

"Прозора та безперешкодна робота незалежних та професійних ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави", – додали в СБУ.

Того ж дня увечері оперативники СБУ провели обшуки у заміському комплексі, де велася прихована зйомка співробітників Bihus.Info. У коментарі проекту представник СБУ зазначив, що жорсткі диски "вже вилучено та упаковано в сейф-пакет", а журналісти проекту можуть взяти копії відео з камер спостереження наступного дня.

Окрім цього, 17 січня стеження за журналістами розкритикував президент України Володимир Зеленський. У своєму щовечірному зверненні він зазначив, що тиск на журналістів є неприпустимим.

Володимир Зеленський (фото: Getty Images)

"Окремо – щодо ситуації з нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", – заявив Зеленський.

22 січня голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що поліція відкрила чотири провадження у справі Бігуса. "Ми скоординуємо наші дії зі Службою безпеки України і рухатимемося", – сказав Вигівський.

31 січня президент Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Підсумки

5 лютого на YouTube-каналі проекту Bihus.Info і в соцмережах вийшло розслідування журналістів, у якому вони повідомляють, що стеження за ними вела сама СБУ. Журналісти наголосили, що їх "вели" співробітники департаменту захисту національної державності. Крім того, їм допомагав департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

Журналісти твердять, що стежили за ними 6 днів. Співробітники СБУ напередодні самі заселилися до заміських будиночків, куди пізніше приїхали оператори Bihus.Info. Там вони встановили приховані камери та мікрофони. Після корпоративу журналістів співробітники СБУ повернулися та забрали техніку.

Співробітники СБУ у заміському комплексі до та після встановлення прослуховування (скриншоти з розслідування Bihus.Info)

Цього ж дня ввечері на сайті СБУ та на сторінці відомства в мережах повідомили , що справді встановили стеження за співробітниками Bihus.Info. За їхньою інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотики потрапляли до рук людей, також опинилися окремі співробітники Bihus.Info. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо поширення та збуту наркотиків.

Також у Службі додали, що ухвалили певні кадрові рішення, які стосуються того самого департаменту, співробітники якого стежили за Bihus.Info. Ще пізніше ввечері джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що голову департаменту Романа Семенченка звільнили саме через стеження за редакцією Bihus.Info. Рішення про звільнення президентові надіслав голова Служби Василь Малюк.

Василь Малюк (фото: Getty Images)

"Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території рф. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", - каже джерело в СБУ.

На факт стеження самими співробітниками СБУ відреагував міністр юстиції Денис Малюська. У себе на Facebook він написав, що необхідно контролювати роботу спецслужб усередині країни.

"За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент і прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнив керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція та комунікація всіх гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю над діями спецслужб усередині країни", – написав Малюська.

У Верховній Раді, у свою чергу, проголосували за те, щоб щодо стеження за Bihus.Info перед ними прозвітував голова СБУ Василь Малюк. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у себе у Facebook повідомив про те, що готує низку депутатських звернень – до СБУ для проведення внутрішнього розслідування та до Офісу Генпрокурора.

"Прошу ОГП доручити здійснення досудового розслідування іншому органу відповідно до ч. 5 ст. 36 Кримінально-процесуального Кодексу. І зараз справу необхідно вести, враховуючи останній матеріал від Bihus.Info. Також я закликаю парламент викликати керівника СБУ, ОГП та Національної поліції України на звіт про стан справ розслідування атак на журналістів. Слід заслухати всіх причетних. На жаль, тиск на медійників має ознаки системності", - наголосив Юрчишин.

Вдень 6 лютого до СБУ знову вийшли з офіційним коментарем від голови відомства. Малюк перерахував успішні операції, які виконували співробітники СБУ і заявив, що на цьому фоні дії окремих працівників викликають обурення, незважаючи на те, що вони проводилися в рамках реальної кримінальної справи.

"У цьому разі викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів щодо протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторів редакції до розповсюдження наркотичних речовин, але також мало місце публічне розповсюдження відеоматеріалів", - відзначив Малюк.

Також він запевнив, що в Україні ЗМІ працюватимуть вільно і ніхто не чинитиме на них тиску.