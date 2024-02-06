Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала

При подготовке материала использовались расследования Bihus.Info, комментарии СБУ, представителей власти, а также информация источников РБК-Украина.

Слежка за журналистами

16 января в социальных сетях опубликовали видео, где сотрудники проекта Bihus.Info употребляют запрещенные накротические вещества. В ролике показаны фрагменты переписок сотрудников и кадры с празднования новогоднего корпоративе в загородном доме.

Руководитель проекта Денис Бигус, в свою очередь, записал видеообращение, в котором заявил, что в кадрах опубликованного ролика операторы Bihus.Info, с которыми проект больше не работает, а все остальные сотрудники сдадут тесты на употребление наркотиков.

Также он отметил, что понимает, зачем за его коллегами следили. "Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не является оправданием тому, что мы увидели на видео - а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметил Бигус.

В комментарии изданию hromadske редактор проекта Максим Опанасенко заявил, что его коллег "вели" несколько месяцев. "Мы видим и понимаем, что прослушивание и слежка велись слишком долго - минимум несколько месяцев. По состоянию на сейчас мы не имеем доказательств и не можем сказать, что за этим стоит, условно говоря, подчиненный Офису президента или еще кому-то человек", - сказал он.

Реакция

В течение 16 и 17 января активисты медиа и социальных сфер публиковали заявления с требованиями немедленно выяснить, кто следил за сотрудниками проекта Bihus.Info. 17 января в СБУ заявили, что начали расследование по факту слежки за журналистами. В ведомстве отметили, что, несмотря на происходящее в кадре, самому факту слежки следует дать правовую оценку.

"Прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства", – добавили в СБУ.

В тот же день вечером оперативники СБУ провели обыски в загородном комплексе, где велась скрытая съемка сотрудников Bihus.Info. В комментарии проекту представитель СБУ отметил, что жесткие диски "уже изъяты и упакованы в сейф-пакет", а журналисты проекта могут взять копии видео с камер наблюдения на следующий день.

Помимо этого, 17 января слежку за журналистами раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. В своем ежевечернем обращении он отметил, что давление на журналистов недопустимое.

Владимир Зеленский (фото: Getty Images)

"Отдельно – по ситуации с нашими журналистами. В частности, факту слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимое", – заявил Зеленский.

22 января глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что полиция открыла четыре производства по делу Бигуса. "Мы скоординируем наши действия со Службой безопасности Украины и будем двигаться", – сказал Выговский.

31 января президент Зеленский подписал указ об увольнении Романа Семенченко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Итоги

5 февраля на YouTube-канале проекта Bihus.Info и в соцсетях вышло расследование журналистов, в котором они сообщают, что слежку за ними вела сама СБУ. Журналисты отметили, что их "вели" сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ. Помимо этого, им помогал департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

Журналисты утверждают, что следили за ними 6 дней. Сотрудники СБУ накануне сами заселились в загородные домики, куда позже приехали операторы Bihus.Info. Там они установили скрытые камеры и микрофоны. После корпоратива журналистов сотрудники СБУ вернулись и забрали технику.

Сотрудники СБУ в загородном комплексе до и после установления прослушки (скриншоты с расследования Bihus.Info)

В этот же день вечером на сайте СБУ и на странице ведомства в сетях сообщили, что действительно установили слежку за сотрудниками Bihus.Info. По их информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотики попадали в руки людям, также оказались отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве по распространению и сбыту наркотиков.

Также в Службе добавили, что приняли определенные кадровые решения, которые касаются того же департамента, сотрудники которого следили за Bihus.Info. Еще позже вечером источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что главу департамента Романа Семенченко уволили именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info. Решение об увольнении президенту отправил глава Службы Василий Малюк.

Василий Малюк (фото: Getty Images)

"Позиция руководства СБУ четкая – не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории России. Так что "кадры", которые следили за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", - говорить джерело в СБУ.

На факт слежки самими сотрудниками СБУ отреагировал министр юстиции Денис Малюська. У себя на Facebook он написал, что необходимо контролировать работу спецслужб внутри страны.

"По Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, президент и прокуратура. Президент первый шаг сделал раньше, уволил руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти. Имхо, нам нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны", – написал Малюська.

В Верховной Раде, в свою очередь, проголосовали за то, чтобы по вопросу слежки за Bihus.Info перед ними отчитался глава СБУ Василий Малюк. Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин у себя в Facebook сообщил о том, что готовит ряд депутатских обращений - в СБУ для проведения внутреннего расследования и в Офис Генпрокурора.

"Прошу ОГП поручить осуществление досудебного расследования другому органу согласно ч. 5 ст. 36 Уголовно-процессуального Кодекса. И сейчас дело необходимо вести, беря во внимание последний материал от Bihus.Info.

Также я призываю парламент вызвать руководитель СБУ, ОГП и Национальной полиции Украины на отчет о состоянии дел расследования атак на журналистов. Следует заслушать всех причастных. К сожалению, давление на медийщиков имеет признаки системности", - отметил Юрчишин.

Днем 6 февраля в СБУ снова вышли с официальным комментарием от главы ведоства. Малюк перечислил успешные операции, которые выполняли сотрудники СБУ и заявил, что на этом фоне действия отдельных работников вызывают возмущение, несмотря на то, что проводились они в рамках реального уголовного дела.

"В этом случае вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, но также имело место публичное распространение видеоматериалов", - отметил Малюк.

Также он заверил, что в Украине СМИ будут работать свободно и никто не будет осуществлять на них давление.