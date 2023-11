Біблія, сосиска і штовханина. Чим запам'яталася прес-конференція Усика і Ф'юрі: найцікавіші моменти

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Циганський Король" проявив свій знаменитий "етикет" фактично зі старту прес-конференції. Він перервав промоутера Усика Олександра Красюка та почав засипати образами майбутнього суперника.

"Я збираюся зламати його. Сосиска, потвора, кролик. Тікай, кролику! Ви знаєте, що станеться знову – я розберу на шматочки сосиску. Ти будеш битися з найкращим британським надважковаговиком", – випалив Ф'юрі.

Натомість український боксер поставив на спокій. У відповідь на випади британця Усик озброївся Божим словом, коротко переказавши одну з біблійних притч. Та й взагалі поведінкою на прес-конференції більше виглядав на місіонера, ніж боксера.

"Хочу розповісти одну історію, яка дуже схожа на нашу із Тайсоном. Про Давида та Голіафа. Коли Господь дасть мені його до рук, я зроблю свою роботу", – впевнено заявив Усик під вигуки Ф'юрі, що такого ніколи не станеться.

Окрема історія – битва поглядів. Якраз перед нею на сцені з'явився легендарний кіноактор Сільвестр Сталлоне. Тож елітні боксери зійшлися в очній дуелі в тіні таланту зіркового Слая. Пограли на публіку Ф'юрі та Усик і цього разу.

Претенденти на титул абсолютного чемпіона світу пильно дивилися в очі один одному, а потім трохи поштовхалися. "Циганський Король" навіть удавав, що намагається прорватися до Усика для дострокового з'ясування взаємин. Але охорона заходу виявилася на висоті.

