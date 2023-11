Библия, сосиска и толкотня. Чем запомнилась пресс-конференция Усика и Фьюри: самые интересные моменты

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Цыганский Король" проявил свой знаменитый "этикет" фактически со старта пресс-конференции. Он прервал промоутера Усика Александра Красюка и стал засыпать оскорблениями будущего соперника.

"Я собираюсь сломать его. Сосиска, урод, кролик. Беги, кролик! Вы знаете, что произойдет снова – я разберу на кусочки сосиску. Ты будешь драться с лучшим британским сверхтяжеловесом", – выпалил Фьюри.

Tyson Fury goes off on Oleksandr Usyk during press conference pic.twitter.com/74nHuRcEoD

Вместо этого украинский боксер поставил на покой. В ответ на выпады британца Усик вооружился словом Божиим, коротко пересказав одну из библейских притч. Да и вообще поведением на пресс-конференции больше смотрелся на миссионера, чем боксера.

"Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Голиафе. Когда Господь даст мне его в руки, я сделаю свою работу", – уверенно заявил Усик под возгласы Фьюри, что такого никогда не произойдет.

Отдельная история – битва взглядов. Как раз перед ней на сцене появился легендарный киноактер Сильвестр Сталлоне. Так что элитные боксеры сошлись в глазной дуэли в тени таланта звездного Слая. Поиграли на публику Фьюри и Усик и в этот раз.

Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира пристально смотрели друг другу в глаза, а затем немного потолкались. "Цыганский Король" даже делал вид, что пытается прорваться к Усику для досрочного выяснения взаимоотношений. Но охрана мероприятия оказалась на высоте.

FOR THE HEAVYWEIGHT CROWN FOR LEGACY.



We’ve officially entered the Ring of Fire. #FuryUsyk pic.twitter.com/zSqiDbgvIc