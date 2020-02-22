У биатлонистов сборной России на ЧМ-2020 провели обыск из-за подозрений в допинге

Фото: Александр Логинов (twitter.com/russianbiathlon)

Логинов ранее выиграл на чемпионате мира в Италии две медали

В номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве прошли обыски. Об этом заявил глава Союз биатлонистов РФ Владимир Драчев.

По его словам, полиция Италии получила письмо от Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что Касперович находится на чемпионате мира не по своей аккредитации.

В документе, который IBU передал итальянской полиции, говорится, что в номерах могли находиться запрещенные препараты. Что касается Логинова, то в постановлении полиции было написано, что спортсмен ранее имел допинговый случай и подозревается в повторном нарушении правил. У спортсменов изъяли ноутбук, мобильный телефон и другие личные вещи.

С 13 февраля в Антхольц-Антерсельве проходит чемпионат мира по биатлону, где Логинов выиграл золотую медаль в спринте и бронзовую - в гонке преследования. Сегодня, 22 февраля, Логинов и Гараничев должны принять участие в мужской эстафете в составе сборной России. ЧМ-2020 в Антхольце завершится в воскресенье, 23 февраля.

В 2013 году Логинов был отстранен от соревнований на три года за употребление допинга, а его результаты, с момента взятия пробы, были признаны недействительными. Дисквалификация истекла 25 ноября 2016 года.