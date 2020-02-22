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У біатлоністів збірної Росії на ЧС-2020 провели обшук через підозри в допінгу

Новини » Спорт     22.02.2020 - 11:41
У біатлоністів збірної Росії на ЧС-2020 провели обшук через підозри в допінгу
Фото: Олександр Логінов (twitter.com/russianbiathlon)

Логінов раніше виграв на чемпіонаті світу в Італії дві медалі

У номерах біатлоністів збірної Росії Олександра Логінова і Євгена Гаранічева, а також тренера Олександра Касперовича на чемпіонаті світу в італійському Антхольц-Антерсельві пройшли обшуки. Про це заявив глава Союз біатлоністів РФ Володимир Драчов.

За його словами, поліція Італії отримала лист від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що Касперович знаходиться на чемпіонаті світу не за власною акредитацією.

У документі, який IBU передав італійської поліції, йдеться про те, що в номерах могли перебувати заборонені препарати. Що стосується Логінова, то в постанові поліції було написано, що спортсмен раніше мав допінговий випадок і підозрюється в повторному порушенні правил. У спортсменів вилучили ноутбуки і мобільні телефони.

З 13 лютого в Антхольц-Антерсельві проходить чемпіонат світу з біатлону, де Логінов виграв золоту медаль в спринті і бронзову - в гонці переслідування. Сьогодні, 22 лютого, Логінов і Гаранічев повинні взяти участь в чоловічій естафеті у складі збірної Росії. ЧС-2020 на Антхольці завершиться в неділю, 23 лютого.

У 2013 році Логінов був відсторонений від змагань на три роки за вживання допінгу, а його результати, з моменту взяття проби, були визнані недійсними. Дискваліфікація минула 25 листопада 2016 року.

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