Биатлон. Уверенная победа Долля в масс-старте: все результаты гонки

В Антхольце состоялся мужской масс-старт и прошел без украинских биатлонистов. Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко имели возможность стартовать в гонке, но тренерский штаб решил не делать этого. Дмитрий и Антон готовятся к завтрашней эстафете, в которой украинская команда попытается сразиться за подиум.

Борьба за победу в гонке развернулась между немцем Бенедиктом Доллем и норвежцем Йоханнесом-Тингнесом Бё . Норвежец был быстрее на дистанции и, несмотря на два штрафных круга, пришел на последнюю стрельбу лидером, но там допустил еще один промах. Чем и воспользовался Долль, отстрелявший чисто на последнем огневом рубеже и уверенно доведший гонку до победы. Третьим стал норвежец Штурла Лагрейд, который на последнем круге не позволил себя догнать французу Гигонна и еще одному норвежцу Баккену.

В общем зачете продолжает лидировать француз Кантен Фийон-Майе, лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает 34-ю позицию.

Завтра мужчины пробегут эстафету, Украина будет бежать в составе: Богдан Цимбал – Дмитрий Подручный – Антон Дудченко – Артем Прима.

Сегодня в 16:00 состоится женская эстафета, в которой Украину представят: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

Масс-старт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) (0+0+1+0) 37:14,9

2. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) (1+0+1+1) +31,3

3. Штурла Лагрейд (Норвегия) (0+2+0+1)+1:28,8