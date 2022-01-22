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Биатлон. Уверенная победа Долля в масс-старте: все результаты гонки

Автор: РБК-Украина

В итальянском Антхольце проходит 7-й этап Кубка мира. Мужчины пробежали гонку по массовому старту. Украинские биатлонисты участия в гонке не принимали.

Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.

В Антхольце состоялся мужской масс-старт и прошел без украинских биатлонистов. Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко имели возможность стартовать в гонке, но тренерский штаб решил не делать этого. Дмитрий и Антон готовятся к завтрашней эстафете, в которой украинская команда попытается сразиться за подиум.

Борьба за победу в гонке развернулась между немцем Бенедиктом Доллем и норвежцем Йоханнесом-Тингнесом Бё . Норвежец был быстрее на дистанции и, несмотря на два штрафных круга, пришел на последнюю стрельбу лидером, но там допустил еще один промах. Чем и воспользовался Долль, отстрелявший чисто на последнем огневом рубеже и уверенно доведший гонку до победы. Третьим стал норвежец Штурла Лагрейд, который на последнем круге не позволил себя догнать французу Гигонна и еще одному норвежцу Баккену.

В общем зачете продолжает лидировать француз Кантен Фийон-Майе, лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает 34-ю позицию.

Завтра мужчины пробегут эстафету, Украина будет бежать в составе: Богдан Цимбал – Дмитрий Подручный – Антон Дудченко – Артем Прима.

Сегодня в 16:00 состоится женская эстафета, в которой Украину представят: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

Масс-старт. Мужчины
1. Бенедикт Долль (Германия) (0+0+1+0) 37:14,9
2. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) (1+0+1+1) +31,3
3. Штурла Лагрейд (Норвегия) (0+2+0+1)+1:28,8

Напомним, что вчера прошла индивидуальная гонка у женщин. Победительницей стала Жюстин Бреза-Буше из Франции, Лучшая из украинок Ирина Петренко финишировала на 32-м месте.

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