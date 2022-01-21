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Биатлон. Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки: все результаты

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Антхольц, Пятница 21 января 2022 17:30
Биатлон. Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки: все результаты Фото: Ирина Петренко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В итальянском Антхольце проходит 7-й этап Кубка мира. Женщины пробежали индивидуальную гонку, две украинские биатлонистки попали в зачетную зону. Выше всего в финишном протоколе расположилась Ирина Петренко, занявшая 32-ю позицию.

Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.

На старт не вышли заявленные на гонку Елена Билосюк и Дарья Блашко. Елена отдыхала перед завтрашней эстафетой, а Дарья готовится к Олимпийским играм.

Таким образом на старт вышло всего 3 украинки. Выше всех финишировала Ирина Петренко, которая, несмотря на 2 штрафные минуты, сумела финишировать в зачетной зоне, став 32-й. Анастасия Меркушина стала 37-й, имея в своем пассиве 3 минуты штрафа. Провалила гонку лидер украинской сборной Юлия Джима, после точной стрельбы на первом огневом рубеже Юлия допустила 7 промахов на других стрельбах и финишировала на 80-й позиции.

В общем зачете сохраняет лидерство норвежка Марте Олсбю Ройселанд, лучшая из украинок – Юлия Джима идет на 31-м месте.

Завтра в 13:50 состоится мужской масс-старт, а в 16:00 – женская эстафета.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) (0+0+1+0) 42:20,6
2. Жюлья Симон (Франция) (0+0+1+1)+51,1
3. Мона Брурссон (Швеция) (0+0+1+1) +1:37,2
...
32. Ирина Петренко (Украина) (1+1+0+0) +4:46,0
37. Анастасия Меркушина (Украина) (0+0+1+2) +4:59,0
80. Юлия Джима (Украина) (0+2+2+3) +8:26,1

Напомним, что вчера состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

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