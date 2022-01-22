Біатлон. Впевнена перемога Долля в мас-старті: всі результати гонки

В Антхольці відбувся чоловічий мас-старт, та пройшов він без українських біатлоністів. Дмитро Підручний та Антон Дудченко мали можливість стартувати в гонці, але тренерський штаб вирішив не робити цього. Дмитро та Антон готуються до завтрашньої естафети, в якій українська команда спробує поборотися за подіум.

Боротьба за перемогу в гонці розгорнулася між німцем Бенедіктом Доллем та норвежцем Йоханнесом-Тінгнесом Бьо. Норвежець був швидшим на дистанції й попри два штрафні кола прийшов на останню стрільбу лідером, але там допустив ще один промах. Чим і скористався Долль, який відстрілявся чисто на останньому вогневому рубежі та впевнено довів гонку до перемоги. Третім став норвежець Штурла Лагрейд, який на останньому колі не дозволив себе наздогнати французу Гігонна та ще одному норвежцю Баккену.

В загальному заліку продовжує лідирувати француз Кантен Фійон-Майє, найкращий з українців Дмитро Підручний посідає 34-у позицію.

Завтра чоловіки пробіжать естафету, Україна бігтиме у складі: Богдан Цимбал - Дмитро Підручний - Антон Дудченко - Артем Прима.

Сьогодні о 16:00 відбудеться жіноча естафета, в якій Україну представлять: Валентина Семеренко - Дар’я Блашко - Анастасія Меркушина - Олена Білосюк.

Мас-старт. Чоловіки

1. Бенедикт Долль (Німеччина) (0+0+1+0) 37:14,9

2. Йоханнес-Тінгнес Бе (Норвегія) (1+0+1+1) +31,3

3. Штурла Лагрейд (Норвегія) (0+2+0+1) +1:28,8