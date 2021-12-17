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Біатлон. Українці, резервним складом, фінішували за межами топ-40 спринту в Ансі

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Ансі, П'ятниця 17 грудня 2021 16:42
Біатлон. Українці, резервним складом, фінішували за межами топ-40 спринту в Ансі Фото: Артем Тищенко (biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У французькому Ансі відбулася чоловіча біатлонна спринтерська гонка четвертого етапу Кубка світу. Україна представила виступала резервним складом і ніхто з наших біатлоністів в топ-40 потрапити не зміг.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Загалом у спринті стартували лише троє українців - Тарас Лесюк, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Найкращий результат у Лесюка, який став 46-м.Тищенко фінішував з 55-м результатом. Обидва українці показали чисту стрілянину і змогли пробитися в гонку-переслідування, куди потрапляють топ-60 біатлоністів за підсумками спринту.

А ось Ткаленко гонку провалив - у нього три промахи і передостаннє 108-е місце.

Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе. Друге місце у росіянина Едуарда Латипова, бронза - у ще одного представника Норвегії Філіпа Андерсена.

Результат:

1. Йоханнес Бьо (Норвегія) (0+0) 23:30.3

2. Едуард Латипов (Росія) (0+0) + 7.2

3. Філіп Андерсен (Норвегія) (0+0) +18.2

...

46. Тарас Лесюк (Україна) (0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Україна) (0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Україна) (1+2) +4:12.1

Чоловіча гонка-переслідування відбудеться завтра, 18 грудня, о 16:00. Перед цим пройде жіноче переслідування, де Україну представлятимуть чотири біатлоністки - Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Юлія Джима та Ірина Петренко.

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