Биатлон. Украинцы оказались за пределами топ-20 гонки-преследования в Оберхофе

Первым среди украинцев стартовал Богдан Цимбал, который показал 19-й результат в спринте и имел минуту и пять секунд отставания от лидера. Он допустил лишь один промах и потерял на финише четыре позиции, завершив гонку на 23-м месте. Антон Дудченко сохранил свою позицию и финишировал 26-м с двумя промахами. У капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного явно не пошла стрельба - аж 6 штрафных кругов. Несмотря на это он смог улучшить свою позицию и пришел на финиш 38-м - плюс шесть позиций.

Таким образом все украинские биатлонисты попали в зачетную зону. Цимбал заработал 18 очков, Дудченко - 15, Пидручный - 3.

Победу одержал француз Кантен Фийон Майе. Он воспользовался осечкой россиянина Александра Логинова, который до последнего огневого рубежа шел с 48-секундным преимуществом, но допустил аж три промаха. Второе место у шведа Себастьяна Самуэльссона, третий - представитель Норвегии Тарье Бе.

Результаты:

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6

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23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8