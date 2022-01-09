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Біатлон. Українці опинилися за межами топ-20 гонки-переслідування в Оберхофі

Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Оберхофі відбулася остання чоловіча гонка п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українські біатлоністи не змогли зачепитися за топ-20 в переслідуванні.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Першим серед українців стартував Богдан Цимбал, який показав 19-й результат у спринті і мав хвилину і п'ять секунд відставання від лідера. Він допустив лише один промах і втратив на фініші чотири позиції, завершивши гонку на 23-му місці. Антон Дудченко зберіг свою позицію і фінішував 26-м з двома промахами. У Капітана чоловічої збірної Дмитра Підручного явно не пішла стрільба - аж 6 штрафних кіл. Попри це він зміг поліпшити свою позицію і прийшов на фініш 38-м - плюс шість позицій.

Таким чином всі українські біатлоністи потрапили в залікову зону. Цимбал заробив 18 очок, Дудченко - 15, Підручний - 3.

Перемогу здобув француз Кантен Фійон Майє. Він скористався осічкою росіянина Олександра Логінова, який до останнього вогневого рубежу йшов з 48-секундною перевагою, але допустив аж три промахи. Друге місце у шведа Себастьяна Самуельссона, третій-представник Норвегії Тар'є Бе.

Результат:

1. Кантен Фійон Майє (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8

О 15:45 відбудуться жіночі гонки-переслідування. Україну представлятимуть Валентина Семеренко (13-те місце на старті), Юлія Джима (21) та Дар'я Блашко (31).

Нагадаємо, вчора в одиночній змішаній естафеті Артем Тищенко та Дар'я Блашко принесли Україні першу медаль біатлонного сезону - вони стали третіми.

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Биатлон