Биатлон. Украинки последнюю гонку пятого этапа Кубка мира завершили за пределами топ-20
В немецком Оберхофе завершилась последняя гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Представительницы Украины не смогли финишировать в преследовании в лучшей двадцатке.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Валентина Семеренко имела высокий 13-й стартовый номер с 47 секундами отставания от лидера. И до третьего огневого рубежа боролась за топ-10. Однако на третьей стрельбе она допустила три промаха, добавив к этому еще один штрафной круг на последнем рубеже, и в итоге финишировала лишь 33-й.
Лучшей же среди украинок стала Дарья Блашко, которая отстрелялась на ноль и поднялась с 31-го на 22-е место. Причем украинка стала лишь одной из двух биатлонисток, которые отстрелялись без промахов - также нули у китаянки Манджи Менг (26-е место).
Еще одна представительница Украины Юлия Джима закончила гонку 36-й. Она стартовала с 21-го места, но допустила аж шесть промахов.
Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая и стартовала первой. Второе место у шведки Анны Эберг, которая поднялась с девятого стартового места. Третья белоруска Дзинара Алимбекава.
Результаты:
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8
2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4
3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7
...
22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7
33. Валентина Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1
36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6
Напомним, вчера, 8 января, Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине первую медаль нынешнего биатлонного сезона - одиночную смешанную эстафету они завершили третьими.