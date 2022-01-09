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Биатлон. Украинки последнюю гонку пятого этапа Кубка мира завершили за пределами топ-20

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Оберхоф, Воскресенье 09 января 2022 16:28
Биатлон. Украинки последнюю гонку пятого этапа Кубка мира завершили за пределами топ-20 Фото: Дарья Блашко стала лучшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Оберхофе завершилась последняя гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Представительницы Украины не смогли финишировать в преследовании в лучшей двадцатке.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Валентина Семеренко имела высокий 13-й стартовый номер с 47 секундами отставания от лидера. И до третьего огневого рубежа боролась за топ-10. Однако на третьей стрельбе она допустила три промаха, добавив к этому еще один штрафной круг на последнем рубеже, и в итоге финишировала лишь 33-й.

Лучшей же среди украинок стала Дарья Блашко, которая отстрелялась на ноль и поднялась с 31-го на 22-е место. Причем украинка стала лишь одной из двух биатлонисток, которые отстрелялись без промахов - также нули у китаянки Манджи Менг (26-е место).

Еще одна представительница Украины Юлия Джима закончила гонку 36-й. Она стартовала с 21-го места, но допустила аж шесть промахов.

Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая и стартовала первой. Второе место у шведки Анны Эберг, которая поднялась с девятого стартового места. Третья белоруска Дзинара Алимбекава.

Результаты:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7

...

22. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валентина Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлия Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Напомним, вчера, 8 января, Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине первую медаль нынешнего биатлонного сезона - одиночную смешанную эстафету они завершили третьими.

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