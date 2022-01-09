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Біатлон. Українки останню гонку п'ятого етапу Кубка світу завершили за межами топ-20

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Оберхоф, Неділя 09 січня 2022 16:28
Біатлон. Українки останню гонку п'ятого етапу Кубка світу завершили за межами топ-20 Фото: Дар'я Блашко стала кращою серед українок (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Оберхофі завершилася остання гонка п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Представниці України не змогли фінішувати в переслідуванні в кращій двадцятці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Валентина Семеренко мала високий 13-й стартовий номер з 47 секундами відставання від лідера. І до третього вогневого рубежу боролася за топ-10. Однак на третій стрільбі вона допустила три промахи, додавши до цього ще одне штрафне коло на останньому рубежі, і в підсумку фінішувала лише 33-й.

Кращою ж серед українок стала Дарина Блашко, яка відстрілялася на нуль і піднялася з 31-го на 22-е місце. Причому українка стала лише однією з двох біатлоністок, які відстрілялися без промахів - також нулі у китаянки Манджі Менг (26-е місце).

Ще одна представниця України Юлія Джима закінчила гонку 36-ю. Вона стартувала з 21-го місця, але допустила аж шість промахів.

Перемогу здобула норвежка Марті Олсбю Ройселанд, яка і стартувала першою. Друге місце у шведки Анни Еберг, яка піднялася з дев'ятого стартового місця. Третя білоруска Дзинара Алимбекава.

Результат:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7

...

22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валентина Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Нагадаємо, вчора, 8 січня, Артем Тищенко і Дарина Блашко принесли Україні першу медаль цьогорічного біатлонного сезону - одиночну змішану естафету вони завершили третіми.

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