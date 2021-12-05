Биатлон. Украинец попал в топ-20 гонки-преследования на Кубке мира

Сегодня, 5 декабря, состоялась заключительная гонка второго этапа Кубка мира. В гонке-преследовании лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который попал в топ-20.

В гонке принимали участие двое украинцев - Дмитрий Пидручный стартовал 24-м, Антон Дудченко 44-м. Однако у Пидручного вторая часть преследования не удалась - четыре промаха на последних двух рубежах и лишь 32 место и +2:36.2 отставания. А вот Дудченко провел гонку отлично, улучшив результат более чем вдвое, показав на финише 19-й результат. У него лишь один промах и +1:48.2 отставания.

Победителем преследования стал норвежец Ветле Кристиансен. Он стартовал пятым, но благодаря хорошей стрельбе (лишь один промах) поднялся на первое место с результатом 30:14.8. Второе место у Себастьяна Самуельссона, который стартовал первым, но отстал от норвежца на 9.8 секунд. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.