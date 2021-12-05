UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Биатлон. Украинец попал в топ-20 гонки-преследования на Кубке мира

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 5 декабря, состоялась заключительная гонка второго этапа Кубка мира. В гонке-преследовании лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который попал в топ-20.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В гонке принимали участие двое украинцев - Дмитрий Пидручный стартовал 24-м, Антон Дудченко 44-м. Однако у Пидручного вторая часть преследования не удалась - четыре промаха на последних двух рубежах и лишь 32 место и +2:36.2 отставания. А вот Дудченко провел гонку отлично, улучшив результат более чем вдвое, показав на финише 19-й результат. У него лишь один промах и +1:48.2 отставания.

Победителем преследования стал норвежец Ветле Кристиансен. Он стартовал пятым, но благодаря хорошей стрельбе (лишь один промах) поднялся на первое место с результатом 30:14.8. Второе место у Себастьяна Самуельссона, который стартовал первым, но отстал от норвежца на 9.8 секунд. Третьим стал француз Эмильен Жаклен.

Напомним, вчера мужская сборная Украины чуть не зацепилась за подиум в первой эстафете сезона. После второго этапа украинцы шли вторыми, но на третьем этапе Богдан Цымбал заработал штрафной круг и в итоге "желто-синие" финишировали лишь пятыми.

Также сегодня состоялась женская эстафета. Украинки гонку провалили, финишировал лишь на десятом месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон