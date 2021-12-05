Украинки не смогли удачно выступить в первой биатлонной эстафете сезона: результаты
Женская сборная Украины не смогла показать удачный результат в первой эстафете сезона Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Украинки показали всего лишь десятый результат.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Гонка откровенно не сложилась для украинок. Ходом практически на каждом этапе они проигрывали в районе минуты. К не самому быстрому ходу добавилась не лучшая стрельба - суммарно украинки использовали 11 дополнительных патронов. В итоге лишь 10-е место и +4:17.7 отставания.
Победу же в гонке одержали французские биатлонистки, которые привезли соперницам почти минуту. Вторыми стали белоруски, третьи - шведки. При том, что у последних помимо 11 дополнительных патронов были еще два штрафных круга.
Украинки бежали эстафету в следующем составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.
Напомним, накануне мужская сборная с Эстерсунде финишировала пятой в эстафетной гонке, идя после второго этапа на второй позиции.