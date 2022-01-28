Биатлон. Украинцы провалили спринт на Чемпионате Европы: все результаты
В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Мужчины пробежали спринтерскую гонку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Украинские биатлонисты провали спринт, ни один из наших спортсменов не вошел в зачетную зону топ-40.
Лучше всего выступил Андрей Доценко, с двумя промахами ставший 41-м. Виталий Труш и Тарас Лесюк пробились в гонку преследования заняв 55 и 56 места соответственно.
Другие наши биатлонисты не сумели даже попасть в гонку преследования, заняв места ниже 60-го - Руслан Ткаленко (61), Денис Насыко (79), Андрей Орлик (82).
Чемпионом Европы стал – норвежец Эрленн Бентегор. Серебро завоевал россиянин Поршнев, бронза у немца Фратцшера.
Сегодня Чемпионат Европы продолжится женской спринтерской гонкой, которая стартует в 15:00.
Спринт. Мужчины
1. Эрленн Бентегор (Норвегия) (0+0) 26:39,4
2. Никита Поршнев (Россия (0+0)+20,6
3. Лукас Фратцшер (Германия) (0+1)+22,9
...
41. Андрей Доценко (Украина) (1+1) +2:34,6
55. Виталий Труш (Украина) (2+2) +3:00,6
56. Тарас Лесюк (Украина) (2+2) +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (Украина) (3+1) +3:10,5
79. Денис Насыко (Украина) (2+4) +3:58,5
82. Андрей Орлик (Украина) (0+4) +4:04,4