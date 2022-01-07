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Биатлон. Семеренко завершила спринтерскую гонку Оберхофа в топ-15

Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сразу три украинки финишировали в топ-40.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Валентина Семеренко, которая вернулась в основную команду, показала идеальную стрельбу, и с двумя нулями завершила гонку с 13-м результатом.

У Юлии Джимы стрельба не слишком вышла - аж 3 промаха, однако она продемонстрировала хороший ход и оказалась на 21-м месте в итоговом протоколе.

Еще одна представительница Украины Дарья Блашко оказалась 31-й. Она так же как и Семеренко прошла дистанцию без промахов, но имела проблемы со скоростью.

Еще две украинки в зачетную зону попасть не смогли. Екатерина Бех стала 85-й, Ольга Абрамова 87-й.

Победу в спринте одержала новержка Марте Ольсбю Ройселанд. Второе место у белоруски Анны Сола, третья - француженка Жюлья Симон.

По итогам гонки Семеренко заработала 28 очков, Джима - 20 баллов, Блашко - 10. Все они пробились в гонку-преследование.

Результаты:

1. Марте Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлия Джима (2+1) +1:13,6

31. Дарья Блашко (0+0) +1:23,0

85. Екатерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8

Напомним, ранее сегодня состоялась мужская спринтерская гонка. Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал - 19-е место.

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Биатлон