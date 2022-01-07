Біатлон. Семеренко завершила спринтерську гонку Оберхофа в топ-15

Валентина Семеренко, яка повернулася в основну команду, показала ідеальну стрілянину, і з двома нулями завершила гонку з 13-м результатом.

У Юлії Джими стрілянина не надто вийшла-аж 3 промахи, проте вона продемонструвала хороший хід і опинилася на 21-му місці в підсумковому протоколі.

Ще одна представниця України Дар'я Блашко виявилася 31-ю. Вона так само як і Семеренко пройшла дистанцію без промахів, але мала проблеми зі швидкістю.

Ще дві українки в залікову зону потрапити не змогли. Бех катерина стала 85-й, Ольга Абрамова 87-й.

Перемогу в спринті здобула новержка Марті Ольсбю Ройселанд. Друге місце у білоруски Анни Сола, третя - француженка Жюлья Симон.

За підсумками гонки Семеренко заробила 28 очок, Джима - 20 балів, Блашко - 10. Всі вони пробилися в гонку-переслідування.

Результат:

1. Марті Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) + 7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (0+0) + 46,5

21. Юлія Джима (2+1) +1: 13,6

31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0

85. Катерина Бех (1+3) +3: 33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41,8

Нагадаємо, раніше сьогодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Кращим серед українців став Богдан Цимбал-19-е місце.