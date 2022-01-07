ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биатлон. Семеренко завершила спринтерскую гонку Оберхофа в топ-15

Новина українською →
Оберхоф, Пятница 07 января 2022 16:34
Биатлон. Семеренко завершила спринтерскую гонку Оберхофа в топ-15 Фото: Валентина Семеренко стала лучшей среди украинских биатлонисток (biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сразу три украинки финишировали в топ-40.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Валентина Семеренко, которая вернулась в основную команду, показала идеальную стрельбу, и с двумя нулями завершила гонку с 13-м результатом.

У Юлии Джимы стрельба не слишком вышла - аж 3 промаха, однако она продемонстрировала хороший ход и оказалась на 21-м месте в итоговом протоколе.

Еще одна представительница Украины Дарья Блашко оказалась 31-й. Она так же как и Семеренко прошла дистанцию без промахов, но имела проблемы со скоростью.

Еще две украинки в зачетную зону попасть не смогли. Екатерина Бех стала 85-й, Ольга Абрамова 87-й.

Победу в спринте одержала новержка Марте Ольсбю Ройселанд. Второе место у белоруски Анны Сола, третья - француженка Жюлья Симон.

По итогам гонки Семеренко заработала 28 очков, Джима - 20 баллов, Блашко - 10. Все они пробились в гонку-преследование.

Результаты:

1. Марте Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлия Джима (2+1) +1:13,6

31. Дарья Блашко (0+0) +1:23,0

85. Екатерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8

Напомним, ранее сегодня состоялась мужская спринтерская гонка. Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал - 19-е место.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане